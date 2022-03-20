В Енергодарі окупанти залякали протестувальників пострілами й втекли на "бобіку"
Джерело:телеграм Дмитра Орлова
Російські загарбники відкрили в Енергодарі вогонь у сторону людей, які вийшли на протест через викрадення заступника мера Івана Самойдюка. Після цього рашисти втекли на "бобіку".
Відео з протесту, на якому окупанти відкрили у напрямку мирних людях вогонь, оприлюднив у мережі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
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Росіяни стріляли в Енергодарі по мирних людях
Російські загарбники викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. Про це стало відомо 20 березня.
Місцеві жителі одразу ж вийшли до будівлі міської ради на протест проти викрадення та утримання у неволі громадян України. На акції росіяни намагалися викрасти й інших місцевих жителів.
Крім того, рашисти відкрили вогонь у сторону мирних людей. Українці кричали їм, що вони без зброї, просили припинити вогонь. Однак загарбники продовжували стріляти, а тоді втекли кудись на "бобіку". Інформації про загиблих чи постраждалих поки немає.
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