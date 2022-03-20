В Енергодарі окупанти викрали першого заступника мера Івана Самойдюка

В Енергодарі російські окупанти викрали Івана Самойдюка – першого заступника мера. Наразі невідомо, в якому стані перебуває чоловік.

Новину повідомив Дмитро Орлов – міський голова Енергодара. Він заявив, що окупанти, які не домоглися від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії.

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Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка. В якому він перебуває стані, нам не відомо. Сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено,

– заявив Орлов.

Міський голова також зауважив, що окупанти розпочали фізичний, і психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності місцевих жителів.

Орлов закликав депутатів, активістів та публічних енергодарців бути максимально обережними. Їм радять не відповідати на незнайомі телефони та не розповідати нікому про своє фактичне місце розташування.

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