В Енергодарі приліт в "адміністрацію", у Токмаку також гучно
Джерело:Петро Андрющенко
Збройні Сили України 14 січня влаштували російським окупантам на тимчасово окупованих територіях "подарунок". У Токмаку та Енергодарі пролунали гучні вибухи.
Про вибухи та прильоти ракет повідомили окупанти у Токмаку. Водночас місцеві жителі Енергодару також розповіли про "гучну" роботу ЗСУ.
Дивіться також Почалася інтенсивна робота, ворог відчує, – Євлаш про поїздку Сирського на фронт
ЗСУ вдарили по окупантах
Російські загарбники у тимчасово окупованому Токмаку повідомили про удари від українських захисників. Вони розповіли про "гучні" вибухи та прильоти.
Окупанти, повторюючи свою улюблену мантру, повідомили про буцімто збиття кількох літаючих об'єктів. Водночас вони зазначили, що є влучання у невідомі інфраструктурні обʼєкти.
У зв'язку з цим вони навіть перекрили частину міста. З урахуванням того, що "працювало їх ППО", існує загроза постраждалих серед цивільних. Однак наразі жодних подробиць щодо наслідків у Токмаку немає.
Про вибухи у тимчасово окупованому Енергодару повідомляють місцеві, а також окупаційні канали. Російські загарбники кажуть, що по ним вдарили БпЛА.
За попередньою інформацією, є влучання у будівлю місцевої окупаційної адміністрації. Мовиться нібито про три атаки безпілотників.
ЗСУ вдарили по окупаційній адміністрації в Енергодарі: дивіться відео
Як повідомили росіяни, постраждалих внаслідок атаки немає. Інформація щодо пошкоджень з'ясовують.
Раніше по окупантах "прилетіло" в Маріуполі: основне
- 13 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі близько о 11:25 пролунав потужний вибух. Російські загарбники відзвітували про роботу "ПВО", однак місцеві жителі так не вважали – вони припускали, що був саме приліт.
- Місцеві мешканці в чатах повідомляли, що вибух був дуже потужний і його чули в різних районах Маріуполя. Зокрема, гучно було в Приморському районі та у 23-му мікрорайоні.
- Пізніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що прилетіти могло за місцем розташування окупантів у місті. Мовиться про Мангушську частину Маріупольського району.
- Вибухи лунали майже годину після прильоту. Було чути звуки детонації.
- Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху було знищено російський зенітно-ракетний комплекс "Бук".
- На місце детонації їхала швидка, але не повернулася з пораненими. Це означає, що або окупанти були в такому важкому стані, що їх одразу повезли у Волноваху або в Донецьк, або там уже не було кого везти.
- Крім того, ворожий підрозділ знявся і перебазовується кудись. Тимчасово зупинився на території колишнього супермаркету METRO.