В Енергодарі стався вибух у приміщенні ворожих "служб": там може бути катівня для цивільних

У тимчасово окупованому Енергодарі, що на Запоріжжі, трапився вибух в приміщенні російських так званих "служб". Попередньо відомо, що там вороги могли облаштувати катівню для цивільних полонених.

Іван Федоров повідомив про інцидент 18 серпня. Вибух в росіян трапився на вулиці Будівельників 17.

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Що відомо про вибух в Енергодарі

Так звана "народна міліція" поки що окупованого Енергодара не догледіла за технікою безпеки. Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17,

– пояснив міський голова Мелітополя.

За його даними, до повномасштабного вторгнення там було відділення поліції. Після окупації приміщення захопили ворожі "служби".

️За попередніми даними, у будівлі знаходиться і катівня, де тримають цивільних полонених,

– пояснив Федоров.

Що зробили окупанти з приміщенням українського відділення поліції / Фото Івана Федорова

Що відбувається в Енергодарі

В тимчасово окупованому Енергодарі стрілянина лунала наприкінці липня. Росіяни стріляли безпосередньо з околиці міста, тобто фактично з міської забудови.

Пропагандисти ж традиційно поширювали ворожі наративи, що нібито Запорізьку атомну електростанцію "атакують українські сили". Хоча, Україна не б'є по мирних людях.

Буквально 12 серпня російські окупанти поширили "інсайд" про наказ підриву Запорізької атомної електростанції. Зокрема, російські "опозиційні" телеграм-канали написали, що Путін нібито підписав указ про підрив ЗАЕС та навіть назвали дату.

Проте українська розвідка ці дані спростувала. Там пояснили, що окупанти використовують наратив про можливу ядерну катастрофу для залякування українців та ядерного шантажу світу. Що про це відомо – читайте за посиланням.