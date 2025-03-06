Черговий терор: окупанти знову пошкодили енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Російські війська вкотре пошкодили енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області. Це вже вже п'ятий енергооб'єкт ДТЕК за останні два тижні, який пошкодили загарбники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

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Пошкоджено енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Росія не припиняє здійснювати енергетичний терор Одеської області.

Внаслідок атаки пошкоджено вже п'ятий енергооб'єкт ДТЕК за останні два тижні,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики безперервно працюють, щоб в першу чергу забезпечити світлом об'єкти критичної інфраструктури та будинки там, де це технічно можливо зробити.

"Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час", – пояснили в ДТЕК.

Там подякували жителям Одещини за "витримку, довіру та підтримку під час цих надзвичайних випробувань".

"Битва за світло триває", – резюмували в ДТЕК.

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Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував бив балістикою та запустив понад 100 дронів.

Станом на 9 годину ранку підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.