Черговий терор: окупанти знову пошкодили енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
- Росія продовжує енергетичний терор Одещини.
- Внаслідок атаки пошкоджено вже п'ятий енергооб'єкт ДТЕК за останні два тижні.
Російські війська вкотре пошкодили енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області. Це вже вже п'ятий енергооб'єкт ДТЕК за останні два тижні, який пошкодили загарбники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДТЕК.
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Пошкоджено енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Росія не припиняє здійснювати енергетичний терор Одеської області.
Внаслідок атаки пошкоджено вже п'ятий енергооб'єкт ДТЕК за останні два тижні,
– ідеться в повідомленні.
Зазначається, що енергетики безперервно працюють, щоб в першу чергу забезпечити світлом об'єкти критичної інфраструктури та будинки там, де це технічно можливо зробити.
"Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час", – пояснили в ДТЕК.
Там подякували жителям Одещини за "витримку, довіру та підтримку під час цих надзвичайних випробувань".
"Битва за світло триває", – резюмували в ДТЕК.
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Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував бив балістикою та запустив понад 100 дронів.
Станом на 9 годину ранку підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.