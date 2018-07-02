Енріке Іглесіас з дружиною показали кумедні фото своїх малюків-"вболівальників"
Відомий іспанський виконавець Енріке Іглесіас разом з дружиною Анною Курніковою та дітьми Ніколасом і Люсі дивилися матч збірних Росії та Іспанії на Чемпіонаті світу з футболу.
Курнікова опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.
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Шестимісячні близнюки, які дивилися з батьками футбол, "вболівали" і за Росію, і за Іспанію.
Діти Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової / Instagram
Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 Росія перемогла Іспанію у серії післяматчевих пенальті.
Джерело: 24 Канал
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