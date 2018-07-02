Енріке Іглесіас з дружиною показали кумедні фото своїх малюків-"вболівальників"

Відомий іспанський виконавець Енріке Іглесіас разом з дружиною Анною Курніковою та дітьми Ніколасом і Люсі дивилися матч збірних Росії та Іспанії на Чемпіонаті світу з футболу.

Курнікова опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram. Читайте також: Енріке Іглесіас подивися футбольний матч з новонародженими дітьми: чарівне фото Шестимісячні близнюки, які дивилися з батьками футбол, "вболівали" і за Росію, і за Іспанію.

Діти Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової / Instagram Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 Росія перемогла Іспанію у серії післяматчевих пенальті.