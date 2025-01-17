Адміністрація Трампа має всі шанси укласти гарну угоду для України, – Блінкен

Нова адміністрація Дональда Трампа може допомогти Україні досягти довготривалого миру та завершення війни з Росією. Білий дім має всі необхідні передумови для укладення "гарної угоди", яка забезпечить стійке припинення вогню та стримування агресії Путіна.

Про це розповідає Європейська правда з посиланням на пресконференцію державного секретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє 24 Канал. Він наголосив на можливостях нової адміністрації для досягнення миру в Україні.

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Блінкен вірить у можливості адміністрації Трампа

Нова адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом має всі передумови для укладення угоди, яка завершить російсько-українську війну та принесе довготривалий мир, вважає Блінкен.

Україна стоїть, і це найважливіше з усього,

– зазначив він.

За його словами, спроби Владіміра Путіна стерти Україну з мапи та реалізувати імперські амбіції – провалилися.

Держсекретар також наголосив, що санкції та заходи, впроваджені адміністрацією Байдена, суттєво послабили економічні перспективи Росії.

Ми бачимо вплив на її майбутнє, її нездатність інвестувати в критично важливі галузі, які могли б стати джерелом сил для Росії,

– зауважив він.

Щодо ролі Трампа, Блінкен висловив упевненість, що нова адміністрація може допомогти укласти "гарну угоду", якщо українці вирішать розпочати переговори.

Для досягнення миру, за словами Блінкена, важливо домогтися стійкого припинення вогню, яке не дасть Росії перепочити, переозброїтися і знову повернутися до агресії.

Будь-яке припинення вогню має включати ефективне стримування, щоб Путін не атакував знову,

– наголосив держсекретар.

Блінкен також висловив сподівання, що нове керівництво США зможе розвинути досягнення попередньої адміністрації задля миру в Україні.