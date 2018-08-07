Епатажна Блек Чайна продемонструвала форми у відвертій білизні: фото 18+

Екстравагантна американська модель Блек Чайна знялася у новій еротичній фотосесії і вкотре продемонструвала пікантні форми у соціальних мережах.

Чайна опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Екс-дівчина брата Кім Кардашян Роба, Блек Чайна позувала в червоній мережевній білизні у такого ж тону босоніжках зі шнурівкою на підборах.



Блек Чайна / Усі фото – Instagram

Нагадаємо, Чайна також відома романтичними стосунками з братом Кім Кардашян – Робом. Модель народила від нього доньку, але пара швидко розійшлася.



Після скандального розриву Роб заявив, що витрачав на свою колишню шалені гроші, а вона відплатила йому зрадою. Чоловік навіть спонсорував пластичну операцію Блек, яку вона зробила після пологів.

Хто така Блек Чайна?Модель та зірка мережі з 16 років почала танцювати на пілоні в нічних клубах Каліфорнії. Саме в ті роки вона взяла собі сценічний псевдонім Блек Чайна (справжнє ім’я – Анджела Вайт). Кажуть, що своїм формам Чайна зобов'язана пластичної хірургії, а саме глютеопластиці – операції із збільшення сідниць.