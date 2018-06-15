Епатажна Нікі Мінаж знялась у яскравих образах для глянцю: фото

35-річна американська співачка Нікі Мінаж знялась в стильній та яскравій фотосесії для американого видання Elle. У фотосеті липневого випуску видання також взяв участь креативний директор будинку Chanel Карл Лагерфельд, який виступив і автором зйомки.

Про це повідомляють на сайті глянцю.

Зірка R&B-музики позувала у фотоісторії в образах таких іменитих брендів як Nini Ricci, Fendi і Alexandre Vauthier. Окрім цього, Нікі дала відверте інтер’ю, в якому розповіла не лише про випуск нового альбому, а й про особисте життя.

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Нікі Мінаж для Elle

Як відомо, у Мінаж був коханий – хіп-хоп виконавець Мік Мілл, який навіть зробив їй пропозицію та разом з нею планував весілля. Вони зустрічались з 2014 по 2016 рік, але через певні обставини розійшлись. Наразі співачка самотня, але вона вважає, що всі труднощі в її особистому житті зробили її лише сильнішою.

Самотність зробила мене сильнішою і впливовішою. Мене зробив сильною той факт, що я молода жінка, якій не потрібен чоловік для грошей. Мені не потрібен чоловік для кар'єри. Мені ніколи не доводилося спати з кимось, щоб отримати нові можливості в своїй роботі. Мені ніколи не доводилося спати з кимось для того, щоб укласти контракт з рекординговою студією. На мене ніколи ніхто не чинив тиску. Я прокидаюся, коли хочу, ходжу на шопінг, коли хочу. Це надихає,

– підкреслила Нікі Мінаж.



Карл Лагерфельд і Нікі Мінаж

Нагадаємо, що півмісяця тому Нікі Мінаж приголомшила новиною, що зараз перебуває у відносинах зі знаменитим репером Емінемом. Після публікації відеоролика зі словами нової пісні Big Bank, де згадала Емінема, користувачка запитала її, чи та часом не зустрічається з репером, на що вона ствердно відповіла "так". Згодом, Емінен на концерті Boston Calling запитав у фанатів про те, чи варто йому почати стосунки зі співачкою та запросив її на побачення. Жарт це чи ні – побачимо згодом.