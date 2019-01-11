Епідемія грипу в Чернігові: закрили школи і лікарні
У Чернігові захворюваність на грип та ГРВІ значно зросла і епідпоріг вже перевищено на 16%.
У зв'язку з цим, в місті планується введення протиепідемічних заходів щодо запобігання розповсюдженню захворювань на грип та гострі респіраторні інфекції (ГРВІ). Зокрема, в школах після канікул навчання не розпочнеться. Це триватиме до покращення ситуації із захворюваністю. Про це пише офіційний портал Чернігівської міської ради.
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Шановні батьки, бережіть своїх дітей і себе. Уникайте місць масового скупчення людей, вдягайте маску, не наражайте інших на небезпеку, якщо ви захворіли, та не займайтеся самолікуванням. А взагалі, потрібно робити щеплення. Сподіваюся, що ви, хто цього ще не усвідомив, виправите цю помилку,
– зазначив заступник міського голови Олександр Ломако.
Зокрема, начальник управління охорони здоров'я міської ради Владислав Кухар повідомив, що за результатами наради з головними лікарями міських лікарень і відповідно до наказу управління охорони здоров’я міськради у місті проводитиметься цілий комплекс обмежувальних заходів, про це зазначив УНІАН.
Перш за все, це обмеження вільного доступу до стаціонарних відділень лікарень для відвідувачів, деякі з них будуть перепрофільовані, де створюватимуться спеціальні палати для хворих ,
– зазначив Владислав Кухар.
За даними МОЗ, за перший тиждень 2019 року захворіли 164 453 людини, а 13 осіб загинуло внаслідок ускладнень.
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