Святий день навіть для атеїстів – у Лавру повертається Бог

У 90-х роках держава Україна в межах мутних компромісів дозволила влаштувати в Києво-Печерській Лаврі філіал сатани.

Лавра була кублом всього аморального

Кремлівські чорти з посвідченнями КДБ під рясами витрушували на вулицю експонати численних тоді музеїв, тероризували працівників за допомогою кримінальників і загалом творили свавілля.

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Згодом до Лаври ходили на сповідь головні грішники країни. Радилися, з якою із кремлівських колон йти на вибори. Чи переписувати бізнес на тещу, чи робити аборт коханці. Ходили навіть бідні чорти – такі, як маніяк Онопрієнко. Йому тут же відпускали гріхи й м'яко рекомендували утриматися від розчленувань, за можливості.

Здавалося, Паша "Мерседес" переживе в Лаврі навіть ядерну зиму. Що в ній виживуть щурі, таргани й деякі старі загартовані корупціонери, які з екзотичних причин ці часи проводять не в Монако. Для найживучішого ватного попа країни цієї соціальної бази було б цілком достатньо для роботи.

7 січня стане історичним днем

Але ніщо не вічне. Навіть бордові "геліки" і золоті хрести. Держава Україна відновлює порушену нею ж справедливість. У Лавру повертається Бог.

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Ті, хто як і я, не встигли відсвяткувати Різдво 25 грудня, мають історичну нагоду надолужити це 7 січня. Настоятель української церкви Епіфаній проведе святкове богослужіння в Успенському соборі. Неймовірна радість і святий день. Навіть для українських атеїстів.