В епіцентрі удару в Одесі були норвезькі дипломатичні представники, – Зеленський

Росія атакувала Одесу ракетами ввечері 31 січня. В епіцентрі ворожого удару, зокрема, були дипломатичні представники Норвегії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Президент наголосив, це абсолютно свідомий удар російських терористів.

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Зеленський констатував, що окупанти завдали ракетного удару по історичному центру Одеси. попередньо, атакували балістикою.

Абсолютно свідомий удар російських терористів. На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники,

– зазначив президент.

Також додав, що зараз з'ясовуються всі обставини удару Росії. Зеленський наголосив, робиться все, аби допомогти людям.