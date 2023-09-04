Ердоган зустрівся з Путіним у Росії: перші заяви лідерів і озвучені плани

4 вересня до Росії прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Під час візиту до Сочі він зустрівся зі своїм колегою Владіміром Путіним.

РосЗМІ вже повідомляють, що глави держав уже зустрілися. Ердоган і Путін планують обговорити зерновий коридор.

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Що відомо про зустріч Путіна та Ердогана

Ердоган до Росії приїхав не один. Разом із ним були турецькі міністри, а також перша леді Еміне Ердоган.

Сама зустріч Путіна та Ердогана відбулася у санаторії "Русь", що в Сочі. Там же і відбудуться перемовини між двома главами держав.

Кривавий диктатор особисто привітав Ердогана біля входу в корпус "Імперіал" санаторію "Русь". Аж надто сильно він тиснув йому руку та намагався шкіритися на всі наявні зуби.

Ердоган зустрівся з Путіним у Сочі: дивіться відео

Попередньо, основною темою обговорення Путіна та Ердогана стане зерновий коридор. Останній заблокований самою Росією. Також президенти можуть точити дискусії щодо обміну полоненими між Києвом і Москвою.

Але це ще не все. Журналісти писали про ще одну ініціативу Ердогана. Ймовірно, він захоче бути посередником у "мирних переговорах" з Україною.

Перші заяви президентів

Власне, Путін підтвердив, що готовий поговорити про зернову угоду з Ердоганом. Він також підкреслив, що "не обійдемо увагою й українську кризу".

Потішив себе тим, що буцімто зберігається темп розвитку відносин між Росією та Туреччиною. І що завершаться переговори щодо створення газового хабу. Мовляв, хоче зробити ситуацію з енергетикою у регіоні стабільнішою та збалансованішою.

Тим часом Ердоган констатував, що весь світ слідкує за їхніми перемовинами. І що вони надіються "на їхній результат".

Зустрічі передувала атака дронів

Зазначимо, що у ніч проти 4 вересня росіяни атакували "Шахедами" Україну. Більшість дронів-камікадзе летіли на Одещину та били по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

Нашим захисникам вдалося збити 17 дронів-камікадзе. Але не минулося без руйнувань. У двох територіальних громадах росіяни пошкодили складські та виробничі будівлі, а також устаткування аграрних і промислових підприємств. Минулося без жертв і постраждалих.

Минулого разу Путін та Ердоган зустрілися 13 жовтня минулого року. Це сталося в Астані під час міжнародного форуму Нарада зі взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії.