Ердоган би не пробачив, – Зеленський пояснив, чому відмовив в операції по вагнерівцях

Володимир Зеленський розповів, чому він не затвердив операцію по вагнерівцях. План, наголосив президент, був непродуманий та загрожував проблемами у відносинах з Туреччиною.

Про це Зеленський повідомив 26 листопада під час пресмарафону "30 запитань президенту". Глава держави наголосив, що операцію щодо бійців ПВК "Вагнера" запропонував тодішній голова ГУР Василь Бурба.

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Зеленський був проти операції з примусовою посадкою літака

Зеленський наголосив, що у плані його насторожило те, що літак турецьких авіаліній, яким мали летіти вагнерівці з Мінська до Стамбула, мали посадити у Києві.

У мене було питання – Ердоган повинен знати? Ні. Я сказав, що хочу знати, це літак, у якому будуть звичайні люди – більше ніж 100 людей, а коли ви пропонуєте садити літак в Україні, а якщо його захоплять бойовики? Чи можуть таке зробити? Так,

– переказав свою розмову з Бурбою президент.

Саме після цього Зеленський сказав, що вважає, що це – не українська операція, оскільки вона не продумана детально. Глава держави наголосив, що був готовий схвалити операцію, якщо вона була б ретельно розроблена і якби не постраждали люди.

Ця операція могла спричинити скандал з Туреччиною

Зеленський повідомив, що операція могла би втягнути Україну у велетенський скандал з Туреччиною.

Ердоган ніколи би нам цього не пробачив. Я з ним обговорюю такі речі за зачиненими дверима і він так нам допомагає,

– додав президент.

Зазначимо, що пресмарафон присвячений екватору каденції президента Зеленського. На захід запросили 30 представників ЗМІ, кожен з яких міг поставити по 1 запитанню.

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Коротко про спецоперацію щодо вагнерівців:

Розслідувачі Bellingcat оприлюднили інформацію про те, що влітку 2020 року українські спецслужби готували масштабну операцію щодо затримання бійців ПВК "Вагнера".

Проте операція зірвалась, адже наголосили журналісти, стався "злив" інформації з Офісу Президента.

Начебто голова ОП Андрій Єрмак просив перенести операцію на кілька днів.

Радник очільника ОП Олексій Арестович запевняє, що операцію переніс саме Бурба.

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