Ердоган хоче вислати з Туреччини послів 10 держав

Президент Туреччини Реджеп Ердоган ініціював оголошення персонами нон грата 10 послів. Зокрема тих, хто став на захист активіста Османа Кавали. Його судять за нібито причетність до спроби держперевороту у 2016 році.

Відповідне доручення президент дав міністру закордонних справ.

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Про послів яких країн мовиться

Перед цим 19 жовтня керівників дипломатичних місій 10 країн викликали до МЗС Туреччини:

США,

Німеччини,

Данії,

Фінляндії,

Франції,

Нідерландів,

Швеції,

Норвегії,

Канади,

Нової Зеландії.

Дипломати закликали звільнити Кавалу

Так, у спільній заяві дипломати закликали звільнити Кавалу. Вони нагадали про рішення Європейського суду з прав людини на користь активіста. Посли зазначили, що нові справи проти нього після попереднього виправдання ставлять під сумнів повагу до демократії.

Що відомо про справу Кавали

Османа Кавалу звинувачують у причетності до невдалої спроби держперевороту у липні 2016 року.

Туреччина поклала відповідальність за це на рух ісламського проповідника Фейтуллаха Гюлена. Звинувачуючи у зв'язках з Гюленом, понад 130 тисяч осіб звільнили з державних посад.

Сам Гюлен з 1999 року живе у США. Він відкидає свою причетність до спроби перевороту.