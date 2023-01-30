Ердоган каже, що його відносини з Путіним засновані на "чесності та взаємній повазі"

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його відносини з російським диктатором Владіміром Путіним, який розпочав нічим не спровоковану війну в Україні, засновані на "чесності та взаємній повазі".

Таку заяву він зробив під час зустрічі з молоддю у Біледжіку. Не уточнивши, про яку таку "чесність" та "повагу" йдеться, якщо російський диктатор тільки те й уміє, що порушувати власні обіцянки та діяти, як терорист.

До теми "Турецький мир" для України і шантаж Заходу: як Ердоган намагається виграти на війні

За словами Ердогана, він може проводити зустрічі з представниками Росії, Ірана, Сирії та інших країн.

Навіть якщо ми не отримаємо бажаних результатів, ми зустрічаємося. На наші запити від Татарстану до Дагестану ми отримуємо відповіді,

– заявив Ердоган.

Про яку ж "чесність" та "принциповість" може бути мова

Цікаво, що Ердоган не пригадав, як Путін ледь не спричинив голод у світі "зерновою блокадою". Чи це і є та "чесність" та "принциповість"? Можливо, говорячи про "повагу" Ердоган мав на увазі "газовий шантаж" і обіцянки Путіна "заморозити" Європу?

Зрозуміло одне: це спроби Ердогана й далі дотримуватися такого собі "нейтралітету" у війні Росії проти України. Й надалі мати унікальну роль у цій війні, бути єдиним можливим посередником між лідерами країн, що ведуть війну.

Відносини Путіна та Ердогана

Загалом турецький президент постійно говорить про готовність бути посередником під час переговорів між Україною та Росією.

Остання така заява від Ердогана звучала 20 січня під час розмови з Володимиром Зеленським. Лідер Туреччини зазначив, що готовий внести "вагомий дипломатичний вклад у встановлення міцного миру між Росією та Україною".

Досі Туреччині вдається балансувати між Україною і Росією: продаючи зброю Україні і одночасно не перериваючи економічні відносини з Росією.

Путін "тримається" за Ердогана, бо розуміє, що це чи не єдина підтримка у політичному колі і критично важливий гравець у бізнесі, особливо в умовах санкцій проти Росії.

Важливо! Все це робить політичну роль Ердогана у цій війні особливою. Поки що він залишається єдиним реальним посередником між Москвою і Києвом. Однак, зрозуміло, що Ердоган обстоює передусім свої інтереси й думає про те, як залишитися при владі у Туреччині після виборів 2023 року.

Ердоган зацікавлений у мирних переговорах між Україною та Росією. Це допоможе йому здобути потужні "бонуси" у майбутньому.