Путін буде у жалюгідному становищі, – Піонтковський про план Ердогана

путін вірить, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган допоможе йому домовитись про перемир'я з Україною. Однак у політика на це свої плани.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Ердоган розуміє, що його тиск на Київ нічого не дасть, бо Україна не збирається віддавати своїх громадян "під владу вбивць і садистів".

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путін не має іншого виходу

Він зауважив, що Ердоган розуміє, що путін має безвихідне становище і "хапається за соломинку" – обіцянку Ердогана допомогти йому з перемир'ям.

"Ердоган потім розведе руками й скаже: "Дорогий, владімір, на жаль, українці не згодні". А до того часу він уже вирішить усі свої основні проблеми й у Карабаху, і у Сирії", – пояснив російський публіцист.

На думку Піонтковського, у путіна немає іншого виходу. Він сам поставив себе у становище, коли Ердоган стримує його трьома війнами: у Нагірному Карабаху, Сирії та Лівії.

У жалюгідному становищі буде завтра путін,

– наголосив Піонтковський.

Андрій Піонтковський про становище путіна та конфлікт у Нагірному Карабаху: дивіться відео

Загострення у Нагірному Карабаху: до чого тут Туреччина і росія

Війна між Азербайджаном і Вірменією триває ще з 90-х років. З самого початку Туреччина повністю підтримує Азербайджан. Вони навіть уклали угоду про військове співробітництво. В рамках якої проводили у Лачинському районі спільні тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Востаннє загострення конфлікту між Азербайджаном та Вірменією сталось у вересні 2020 року. Тоді сторони почали бойові дії та звинувачували одне одного в ескалації.

Врегулювали конфлікт у листопаді 2020 року, коли сторони разом з росією підписали угоду про припинення війни. В угоді йшлося також про повне припинення бойових дій та введення російських миротворців на 5 років.

Азербайджан 3 серпня 2022 року оголосив про проведення антитерористичної операції у Нагірному Карабаху. Активні військові дії вже розпочалися. Так звані керівники невизнаної Нагірно-Карабаської республіки заявили про загиблих та поранених, Азербайджан повідомляв про загибель одного солдата.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що бойові дії велися на території, де перебуває "миротворчий контингент" з росії. За попередньою інформацією, там перебувало до 2 тисяч російських окупантів.

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