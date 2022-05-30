Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Путіним. Зокрема, мовилося й про війну в Україні.

Так, під час розмови 30 травня турецький президент й російський диктатор обговорили, зокрема, вторгнення військ Путіна в Україну, а також відносини Туреччини та Росії.

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Що говорив Ердоган з Путіним про Україну

Під час переговорів з Путіним Ердоган оголосив, що необхідно "якнайшвидше встановити мир між Росією та Україною". А також вжити заходів щодо усунення негативних наслідків війни та зміцнення довіри.

Турецький глава також заявив, що готовий зустрітися з Росією, Україною та ООН у Стамбулі як посередник, якщо обидві сторони домовляться в принципі.

"Анкара готова взяти на себе роль у "механізмі спостереження", – заявили у канцелярії Ердогана.

30-кілометрова "зона безпеки"

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що президент Туреччини збирається провести телефонні розмови з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Ердоган збирався закликати сторони повернутися до переговорів та розв'язувати питання у діалозі.

Туреччина також хоче створити 30-кілометрову "зону безпеки" вздовж сирійського кордону, щоб захиститися від нападів курдських бойовиків. Тепер Ердоган особисто сказав Путіну, що це необхідно зробити.

У Кремлі підтвердили розмову

Російське керівництво теж підтвердило, що розмова Путіна з Ердоганом таки відбулась. Хоча турецька сторона не навела деталей щодо експорту зерна, у Росії таки підтвердили, що можуть вивезти з портів значні обсяги добрив та сільськогосподарських продуктів.

Однак лише якщо скасують відповідні санкції проти Росії. Цим вони прямо заявляють про продовольчий шантаж світу.

Решту розмови у Кремлі прокоментували як "торкалися певних тем регіональної політики" й нічого не мовилося про війну, яку Росія розпочала в Україні.

За яких умов можливо відновити переговори України з Росією

Переговори між Україною та Росією дійсно можуть продовжитися. Проте на це мають вплинути одразу кілька чинників.

Так, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що справжні переговори можливі, "якщо Росія відмовиться від лицемірства, залишить Південь країни та відведе війська".

Утім, у будь-якому випадку війна має закінчитися зустріччю із кремлівським диктатором Путіним. Адже в тій країні лише він має змогу ухвалювати важливі рішення.

Проте 25 травня президент Володимир Зеленський сказав, що це поки неможливо. Адже з Путіним не можна спілкуватися конструктивно, поки він живе у власному інформаційному світі.

Щодо переговорів із іншими представниками держави-агресора, то президент сказав про беззмістовність таких дій. Адже всі посередники – "ніхто, навіть не фігури".

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.