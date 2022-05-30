Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні
Джерело:TRT Haber
Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Путіним. Зокрема, мовилося й про війну в Україні.
Так, під час розмови 30 травня турецький президент й російський диктатор обговорили, зокрема, вторгнення військ Путіна в Україну, а також відносини Туреччини та Росії.
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Що говорив Ердоган з Путіним про Україну
Під час переговорів з Путіним Ердоган оголосив, що необхідно "якнайшвидше встановити мир між Росією та Україною". А також вжити заходів щодо усунення негативних наслідків війни та зміцнення довіри.
Турецький глава також заявив, що готовий зустрітися з Росією, Україною та ООН у Стамбулі як посередник, якщо обидві сторони домовляться в принципі.
"Анкара готова взяти на себе роль у "механізмі спостереження", – заявили у канцелярії Ердогана.Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що президент Туреччини збирається провести телефонні розмови з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Ердоган збирався закликати сторони повернутися до переговорів та розв'язувати питання у діалозі.
30-кілометрова "зона безпеки"
Туреччина також хоче створити 30-кілометрову "зону безпеки" вздовж сирійського кордону, щоб захиститися від нападів курдських бойовиків. Тепер Ердоган особисто сказав Путіну, що це необхідно зробити.
У Кремлі підтвердили розмову
Російське керівництво теж підтвердило, що розмова Путіна з Ердоганом таки відбулась. Хоча турецька сторона не навела деталей щодо експорту зерна, у Росії таки підтвердили, що можуть вивезти з портів значні обсяги добрив та сільськогосподарських продуктів.
Однак лише якщо скасують відповідні санкції проти Росії. Цим вони прямо заявляють про продовольчий шантаж світу.
Решту розмови у Кремлі прокоментували як "торкалися певних тем регіональної політики" й нічого не мовилося про війну, яку Росія розпочала в Україні.Довідка. Раніше ЗМІ повідомляли, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.
За яких умов можливо відновити переговори України з Росією
- Переговори між Україною та Росією дійсно можуть продовжитися. Проте на це мають вплинути одразу кілька чинників.
- Так, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що справжні переговори можливі, "якщо Росія відмовиться від лицемірства, залишить Південь країни та відведе війська".
- Утім, у будь-якому випадку війна має закінчитися зустріччю із кремлівським диктатором Путіним. Адже в тій країні лише він має змогу ухвалювати важливі рішення.
- Проте 25 травня президент Володимир Зеленський сказав, що це поки неможливо. Адже з Путіним не можна спілкуватися конструктивно, поки він живе у власному інформаційному світі.
- Щодо переговорів із іншими представниками держави-агресора, то президент сказав про беззмістовність таких дій. Адже всі посередники – "ніхто, навіть не фігури".