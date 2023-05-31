У Туреччині розповіли, коли Ердоган складе присягу та оголосить склад нового уряду
Новообраний президент Туреччини Реджеп Ердоган цього тижня оголосить склад нового уряду. У Туреччині 1 червня мають оголосити остаточні результати другого туру президентських виборів.
Реджеп Ердоган оголосить склад нового уряду після складення присяги в парламенті 2 або 3 червня. Спочатку будуть оголошені остаточні результати виборів Вищою виборчою радою.
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Церемонія інавгурації відбудеться в Анкарі
Також очікується, що депутати складуть присягу на засіданні парламенту у п'ятницю, 2 червня. Президент Ердоган складе присягу в парламенті після складення присяги новим складом парламенту.
Церемонія інавгурації відбудеться в президентському комплексі в Анкарі. У церемонії очікується участь лідерів іноземних країн.
Перші закордонні візити Ердоган здійснить в Азербайджан та до самопроголошеної держави Турецької Республіки Північного Кіпру.
Ердоган переміг на виборах: що відомо
- Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган залишиться на чолі країни на ще один президентський термін. Всього Ердоган перебуває при владі в Туреччині близько 20 років.
- У другому турі виборів президента Туреччини йому вдалося випередити свого конкурента, опозиційного лідера Кемаля Киличдароглу. Ердоган отримав понад 52% голосів, коли його опонент набрав майже 48%.
- Остаточні результати другого туру президентських виборів у Туреччині Вища виборча комісія оголосить в Офіційному віснику 1 червня.
- Киличдароглу заявив, що вибори президента 2023 року були "найбільш несправедливими за останні роки".
- Український лідер Володимир Зеленський вже привітав Ердогана з перемогою на виборах.