Ердоган передумав висилати з Туреччини послів 10 країн
Джерело:Hurriyet
Реджеп Таїп Ердоган передумав висилати з Туреччини послів 10 країн. Президент Туреччини пояснив, що дипломати заявили про невтручання у внутрішні справи країни.
Відповідну заяву Ердоган зробив 25 жовтня. Про це він розповів після засідання Кабміну.
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Ердоган заявив, що не висилатиме 10 послів з країни
Реджеп Ердоган заявив, що їхня мета "не викликати кризу, а захистити честь, гордість і гідність Туреччини".
Сьогодні (мовиться про 25 жовтня – 24 канал) посольства заявили про свої помилки. Ми вважаємо, що тепер ці посли будуть обережнішими у своїх висловлюваннях,
– заявив президент.
Очільник країни додав, що "посли деяких країн спробували взяти на приціл суверенітет країни і відповісти на таку заяву – це обов'язок влади". Ердоган переконаний, що судова система Туреччини ні від кого не залежить і не підпорядковується ніяким наказам.
Що відомо про рішення Ердогана вислати 10 дипломатів з Туреччини
- 23 жовтня Реджеп Ердоган ініціював оголошення персонами нон грата 10 послів. Мовилось про тих, хто став на захист активіста Османа Кавали. Його судять за нібито причетність до спроби держперевороту у 2016 році.
- Проте саме дипломати пригадали, що Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь активіста. Посли зазначили, що нові справи проти нього після попереднього виправдання ставлять під сумнів повагу до демократії.
- У список Ердогана увійшли дипломати США, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції та інших країн.
- 25 жовтня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін назвала рішення Ердогана жалюгідною ситуацією. Вона пояснила, що країна визнала важливим, щоб рішення Європейського суду з прав людини поважали й виконували, тому закликали звільнити цього правозахисника.