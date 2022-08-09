Ердоган переграв дрібного гопника путіна, – Піонтковський

Результати перемовин президента Туреччини Реджепа Ердогана та глави кремля владіміра путіна викликали чимало обговорень. Потрібно розуміти, що турецький лідер керується винятково прагматичними міркуваннями.

Ба більше, він цинічно використовує путіна, аби досягти власних цілей. Так, Ердогану вкотре вдалося перехитрити кремлівського диктатора. Про це сказав російський публіцист Андрій Піонтковський на стрімі з Романом Цимбалюком, який транслював 24 канал.

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Що отримав Ердоган

Ердоган як завжди переграв цього дрібного гопника (путіна – 24 канал). Він отримав свободу рук у Сирії та Карабасі в обмін на абсолютно пусті обіцянки сприяти припиненню вогню та перемир'ю,

– сказав Піонтковський.

Чому оптимістичний прогноз для України не є перебільшеним

На думку публіциста, про стратегічні перспективи України свідчить важке становище путіна. Главі держави-агресорки потрібно, аби війна в Україні закінчилася якомога швидше.

Найкращий доказ – той відчай, з яким путін чіпляється за будь-яку соломинку, щоб досягти припинення вогню та постачання американської зброї,

– вважає Піонтковський.

путін зрадив Вірменію та Асада

путін зраджує дружню Вірменії, партнера по ОДКБ – це не вперше. Ба більше, він зраджує побратима по боротьбі з американським імперіалізмом – Башара Асада.

"Він абсолютно безглуздий з точки зору національних інтересів росії. На авантюру в Сирії путін пішов під впливом відомої стрічки "Останні 15 хвилин життя Каддафі", – сказав публіцист.

За словами Піонтковського, у свідомості путіна мали вбити спершу Каддафі, далі Асада, а потім і його самого. Тому він кинувся захищати Асада як себе самого. В результаті, свого побратима він віддає на роздертя Туреччині.

Це не буде надто швидко. Але тенденція абсолютно зрозуміла – свобода рук Туреччини у Сирії та Карабасі,

– наголосив Піонтковський.

Перемовини Ердогана та путіна: коротко

Ердоган не дурна людина, він переграв дрібного гопника путіна: дивіться відео