Ердоган пережив інфаркт міокарда у прямому ефірі, – ЗМІ

ЗМІ 27 квітня повідомили, що Реджеп Ердоган пережив інфаркт міокарда. В адміністрації президента Туреччини вже відреагували.

Наразі турецький лідер скасував фактично усі заходи на четвер, 27 квітня. Єдина зустріч, яку Ердоган залишив у своєму графіку – з Владіміром Путіним з нагоди завезення російського ядерного палива на АЕС Akkuyu. Спершу очікувалося, що бункерний дід може прилетіти до Туреччини, однак він традиційно злякався й "вєщатиме" по відеозв'язку.

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Ердогану стало погано у прямому ефірі

Ердогану стало погано у прямому ефірі Ülke TV. Політик відповідав на запитання, які йому ставив ведучий. Аж раптом турецькому лідеру стало погано. Згодом ЗМІ повідомили, що у нього стався інфаркт міокарда.

Водночас в адміністрації президента Туреччини спростували інформацію. Там наголосили, що в Ердогана немає жодних проблем з серцем, а діагностували лише легку застуду.

Згодом стало відомо, що Ердоган також скасовує інтерв'ю, яке мав дати відразу чотирьом ЗМІ.

Сам Ердоган звернувся до людей й подякував за слова підтримки. Він наголосив, що має проблеми зі шлунком й, за порадою лікарів, залишатиметься упродовж дня вдома.

Коли Ердоган повернеться до запланованого графіку, наразі невідомо.