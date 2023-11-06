Посередник між Заходом і Сходом: політолог з Ізраїлю пояснив нинішні позиції Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган відверто підтримав бойовиків ХАМАС та розкритикував дії Ізраїлю. Хоч він робить недружні заяви щодо Ізраїлю та Заходу, однак Туреччині потрібна підтримка Європи та США.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог з Ізраїлю Михайло Пелліверт. За його словами, така риторика Ердогана має свої причини.

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Позиція Ердогана

Михайло Пелліверт зазначив, що, з одного боку, Туреччина – член НАТО, який виступає посередником між Сходом та Заходом. Ердоган не хоче розривати відносини із Заходом, однак дозволяє собі робити недружні дії.

Реджеп Ердоган підтримує терористів ХАМАС, дозволяє їм перебувати на території Туреччини, намагається дестабілізувати ситуацію в Курдистані, не дозволяє приймати нових членів до НАТО, веде досить незалежну політику щодо Ірану, підтримує відносини із російським диктатором Владіміром Путіним.

Напевно, це насамперед спроба використати дестабілізацію, щоб повернути Туреччині авторитет великої імперії. Ердогана не випадково називають "султаном". Це людина, яка вважає, що Туреччина займає не те місце, яке вона повинна займати. Це імперські гени, які прокинулись,

– припустив політолог.

Крім того, Ердоган намагається відвернути увагу турецького суспільства від внутрішніх проблем. Туреччина перебуває у важкій економічній ситуації: дуже висока інфляція, висока облікова ставка. Люди обурені тим, що відбувається. Також не всі оговтались після страшного землетрусу у країні.

"Я припускаю, що Ердоган найближчим часом повністю рвати з Ізраїлем не буде. Він розуміє, що зберегтись у якості відносно стійкої та економічно успішної країни Туреччина може тільки за підтримки Європи та Заходу. Жодного іншого шляху розвитку у неї нема", – вважає Пелліверт.

Пелліверт про риторику Ердогана: дивіться відео

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