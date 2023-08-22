Путін не здатний представляти Росію на міжнародній арені: як цим скористається Ердоган

Владімір Путін не наважується виїжджати за межі Росії, остаточно прирікаючи Росію на міжнародну ізоляцію. Туреччина збирається скористатися цим занепадом російського президента на перемовинах щодо зернової угоди.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, візит Реджепа Ердогана до Росії буде своєрідною послугою недолугому кремлівському вождю, яка дозволить Туреччині посилити свої позиції на перемовинах.

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Про що свідчитиме візит Ердогана до Росії

Ердоган вирішив скористатися слабкістю Путіна. Він поїде в Росію для того, щоб виторгувати вигідні для себе умови.

"Це дуже важливий момент, який остаточно підтверджує, що Путін є невиїзним. Цим російський диктатор втратив свої символічні повноваження, адже представлення країни на міжнародній арені – це його безпосередній обов'язок", – підкреслив Давидюк.

Президент Туреччини має мотивацію побачитись із Путіним. Але виникають великі сумніви, що в майбутньому до диктатора приїздитимуть помітні політичні фігури.

"Напередодні президентських виборів у Росії Путін показує, що не здатен виконувати роль президента повною мірою. Це ставить перед російськими "кегебешними" елітами питання про те, що Росії потрібен новий керівник", – переконаний політолог.

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Російський диктатор боїться пакистанського сценарію

Путін вирішив не їхати до Туреччини не лише через страх бути заарештованим. Окрім цього, він боїться нового заколоту в Росії.

"Російський диктатор боїться, що він може виїхати із Росії й не повернутися назад. Новий заколот може застати його в Туреччині. Багато схожих прикладів є в історії Пакистану, коли тамтешній президент летить на засідання ООН, а в цей час прем'єр-міністр намагається посісти його місце", – пояснив Давидюк.

У Путіна немає надійної людини, на яку б він міг залишити Росію. Раніше він міг "залишити" президентство Дмітрію Мєдвєдєву на цілих 6 років, а сьогодні він понад усе боїться втратити імперську корону.

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