"Закінчить як Хусейн": в Тель-Авіві відреагували на погрози Ердогана вторгнутися в Ізраїль

На тлі загострення ситуації в Газі президент Туреччини заявив, що його війська можуть увійти в Ізраїль, так само, як свого часу увійшли до Карабаху та Лівії. У Тель-Авіві порівняли Ердогана з Саддамом Хусейном.

Очільник МЗС Ізраїлю Ісраель Кац спророкував турецькому лідеру долю іракського диктатора.

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Ердогана порівняли з Хусейном

На сторінці у соцмережі "Х" Кац опублікував фото президента Туреччини та диктатора Іраку, зробивши красномовний підпис.

Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося,

– йдеться у повідомленні.

Режим Хусейна повалили внаслідок вторгнення під проводом США в 2003 році. У 2006 році самого диктатора засудили і стратили.

До слова, 27 липня "Хезболла" здійснила ракетний обстріл Ізраїлю. Снаряд влучив по футбольному полю, загинули 12 дітей.

У Тель-Авіві пообіцяли помститися. Тим часом у США висловили стурбованість через можливе переростання конфлікту у повномасштабну війну між Ізраїлем та Ліваном.

Раніше ЦАХАЛ повідомив про удар по школі в Газі, яку нібито бойовики використовували як військову базу. Водночас розслідувачі стверджують, що жертвами атаки стали цивільні. Понад 30 людей загинуло.