Ердоган стверджує, що таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула

Реджеп Ердоган повідомив, що таліби запропонували його країні управління аеропортом Кабула. Рішення щодо цього питання Туреччина наразі не ухвалила.

Відповідну заяву Ердоган зробив в аеропорту у Стамбулі. Політик розповів, що зустріч з талібами у турецькому посольстві тривала 3,5 години.

Зауважте Таліби взялися за музику: заборонять слухати на публіці

Талібан запропонував нам управління аеропортом Кабула. Давайте, ми забезпечимо безпеку, але ви – управління. Ми не ухвалили ще рішення з цього приводу,

– повідомив Ердоган.

Турецький лідер наголосив, що переговори можуть тривати і надалі.

За словами Ердогана, наразі у країні існує серйозний вакуум управління. Туреччина ухвалюватиме рішення, коли ситуація з керівництвом стане зрозумілішою.

Ердоган засудив теракт у Кабулі

Президент наголосив, що пріоритетом наразі є евакуація громадян Туреччини з Афганістану. Окрім того, необхідно завершити евакуацію військового контингенту.

Турецький лідер зауважив, що засуджує теракти у Кабулі. Ердоган наголосив: ця ситуація демонструє, яку небезпеку "Ісламська держава" становить для регіону.

Президент "відкритий до співпраці"

За лічені дні після того, як терористи "Талібану" захопили Афганістан, Ердоган заявив, що "відкритий до співпраці" з бойовиками.

Своє рішення турецький лідер мотивував тим, що турбується про мир в Афганістані та захист національних інтересів Туреччини.

Окрім того, Ердоган заявив: він хоче забезпечити добробут турецьких родин, які живуть в Афганістані.

Ситуацію з "Талібаном" Ердоган обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, під час телефонної розмови вони домовилися, що координуватимуть уряд талібів.