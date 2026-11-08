Ердоган обговорив із Трампом завершення війни в Україні: яку роль готова взяти на себе Туреччина

Президенти Туреччини та США 8 листопада обговорили питання завершення війни в Україні. Реджеп Тайїп Ердоган заявив Дональду Трампу про готовність Анкари сприяти відновленню мирного діалогу.

Про це повідомляє Офіс президента Туреччини.

Що відомо про розмову Ердогана і Трампа?

Лідери обговорили двосторонні відносини, війну Росії проти України та напруженість між США й Іраном.

Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні принесе позитивні результати. Він запевнив Дональда Трампа, що Туреччина й надалі долучатиметься до мирного процесу.

Турецький президент також наголосив на важливості посилення взаємодії як з Україною, так і з Росією. Анкара готова продовжувати сприяти пошуку шляхів завершення війни.

Окремо Ердоган заявив про необхідність дипломатичного врегулювання протистояння між США та Іраном. Він також обговорив із Трампом подальшу співпрацю двох країн і висловив переконання, що вона поглиблюватиметься.

Туреччина вже долучалася до обговорення безпекових питань, пов'язаних із війною Росії проти України. Зокрема, під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Анкара разом з Індією запропонувала ідеї щодо безпеки в Чорному морі.

За словами Рубіо, серед пріоритетів – відновлення руху зернових вантажів. Це питання має значення для глобальної продовольчої безпеки, а також частково для енергетичної.

Розмова Ердогана з Трампом відбулася напередодні тристоронніх переговорів України, США та Росії, які мають пройти в Абу-Дабі 10 – 11 листопада. Київ уже оголосив склад своєї делегації.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що головною темою для української сторони на переговорах мають стати гарантії безпеки. Саме це питання буде одним із ключових для України під час обговорення можливих домовленостей.