Хто скористався слабкою позицією Путіна, аби повалити режим Асада

Саме турецький президент Реджеп Ердоган скористався слабкою позицією диктатора Владіміра Путіна й повалив режим Башара Асада в Сирії. Він продемонстрував Путіну, що таке справжня "СВО" та як вона виконується в найкоротші строки.

Ердоган показав, як повинен виглядати бліцкриг. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов, наголосивши, що Туреччині було вигідно вибити Росію з Близького Сходу.

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Блискавична війна від Туреччини

Жданов пригадав, що після Сланцевої революції Катар залишився без покупців свого газу. Країна запропонувала Башару Асаду прокласти газопровід через Сирію в Європу, він існує і дотепер.

Такий розвиток подій став би економічним вбивством для Росії, тому країна-агресорка втрутилася, направила своїх солдатів і до останнього зберігала режим Асада. Хоча ще перед повстанням забрала звідти війська. Залишилися лише строковики, які охороняли військові бази.

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Воювали ж переважно приватні військові кампанії, які почали формувати після зникнення з поля зору вагнерівців. Побачивши, що Росія не має достатньої кількості військ та техніки в Сирії й політична ситуація склалася не на їхню користь, президент Туреччини Реджеп Ердоган вирішив діяти хитро: без використання своєї армії повалив режим сирійського диктатора.

Росія фактична відвернула свою увагу від Сирії, а Туреччина цим скористалася,

– пояснив Олег Жданов.

Днями видання Reuters повідомило, що сирійські повстанці погодили великий наступ з Туреччиною, яка є головною підтримкою опозиції, за 6 місяців до падіння режиму Башара Асада.