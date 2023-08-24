Це неповага, – Подоляк емоційно розніс заклики Ердогана до переговорів
Президент Туреччини під час відкриття Кримської платформи виступив за переговори між Україною та Росією. Така позиція обурює українців після 18 місяців повномасштабної війни.
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що переговори з країною-агресоркою на нинішньому етапі війни означатимуть капітуляцію нашої держави.
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"Але не може лідер іншої країни казати Україні після 18 місяців: "Програйте війну". Це неповага до героїв", – наголосив Подоляк.
Україні нема про що домовлятися з Росією: дивіться інтерв'ю Михайла Подоляка 24 Каналу
Щоб досягнути реальної деескалації, Україні потрібні не перемовини, а зброя. Що швидше наша держава її отримає – то швидше завершиться війна. Лише підтримуючи Київ, можна відновити світопорядок.
Про що домовлятися з Росією
Країна-агресорка прагне переговорів, щоб уникнути програшу у війні та знищити Україну в перспективі. Очевидно, що нашу державу це не влаштовує.
Українські лідери неодноразово наголошували, що робитимуть усе для звільнення окупованих територій та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. У цьому будь-які перемовини безсилі.
"І головне, а хто сказав, що Росія буде виконувати домовленості?" – риторично запитав Подоляк.
У світі лунають заклики до переговорів Росії та України:
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що політичний сезон восени може бути вкрай складним. Одна з причин – заклики різних країн світу до початку переговорів з Росією.
- Крім того, про перемовини Росії та України заговорили в ОАЕ. Президент Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч між Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним під час Конференції ООН з питань зміни клімату.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не поступиться своїми територіями. Будь-які переговори з країною-агресоркою можливі лише після звільнення Донбасу та Криму.