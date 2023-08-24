Це неповага, – Подоляк емоційно розніс заклики Ердогана до переговорів

Президент Туреччини під час відкриття Кримської платформи виступив за переговори між Україною та Росією. Така позиція обурює українців після 18 місяців повномасштабної війни.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що переговори з країною-агресоркою на нинішньому етапі війни означатимуть капітуляцію нашої держави.

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"Але не може лідер іншої країни казати Україні після 18 місяців: "Програйте війну". Це неповага до героїв", – наголосив Подоляк.

Україні нема про що домовлятися з Росією: дивіться інтерв'ю Михайла Подоляка 24 Каналу

Щоб досягнути реальної деескалації, Україні потрібні не перемовини, а зброя. Що швидше наша держава її отримає – то швидше завершиться війна. Лише підтримуючи Київ, можна відновити світопорядок.

Про що домовлятися з Росією

Країна-агресорка прагне переговорів, щоб уникнути програшу у війні та знищити Україну в перспективі. Очевидно, що нашу державу це не влаштовує.

Українські лідери неодноразово наголошували, що робитимуть усе для звільнення окупованих територій та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. У цьому будь-які перемовини безсилі.

"І головне, а хто сказав, що Росія буде виконувати домовленості?" – риторично запитав Подоляк.

У світі лунають заклики до переговорів Росії та України: