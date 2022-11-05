Війна в Україні значно розширила вплив Ердогана: яка вигода для Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган збільшив свій вплив від початку повномасштабної війни. Він посилював військову підтримку України, зберігаючи при цьому відкриту комунікацію з Путіним.

Журналісти пишуть, що це допомогло зберегти експорт українського зерна. Через збільшення впливу Ердоган також розширює можливості Туреччини.

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Підтримка Туреччини для України

Найвідоміший турецький виробник зброї Baykar розпочав будівництво нового заводу протягом останніх місяців. Це подвоїть потужності Туреччини з виробництва озброєних безпілотників.

Крім того, у жовтні Анкара передала новий корвет ВМС України, а також поставила бронежилет для президента Володимира Зеленського. Крім того, були й бронежилети та військова техніка для українських сил.

Роль Ердогана у зерновій угоді

Коли Путін пригрозив зірвати угоду щодо експорту зерна через Чорне море, Ердоган втрутився. Нагадаємо, що Туреччина вела перемовини з російською стороною. Таким чином президент зміцнює репутацію держави, як важливого регіонального гравця.

Втім, журналісти помітили ключовий елемент: готовність Ердогана допустити надходження російських грошей до країни після того, як західні санкції відрізали Росію від більшої частини світової економіки. Тобто Туреччина намагається нібито тримати нейтралітет.

Яка вигода для Туреччини

Видання зазначає, що війна в Україні дала Туреччині можливість розвивати свою оборонну промисловість. Ердоган не приховує своїх глобальних амбіцій.

Турецькі безпілотники продають у 24 країни світу, зміцнюючи дипломатичний вплив у Центральній Азії.

Крім того, Анкара поглиблює відносини з низкою близькосхідних держав.

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