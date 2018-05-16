Ешлі Грем похизувалась пишними формами у мереживній білизні: фото

Відома plus-size модель Ешлі Грем вкотре показала своє тіло у спокусливій білизні. Так вона анонсувала вихід нової лінійки власної білизни спільно з брендом "Additionelle".

Так, нове пікантне фото пишнотіла модель оприлюднила у своєму Instagram. На світлині 30-річна зірка позує в ніжно-рожевому мереживній комплекті зі своєї білизняної колекції і закликала прихильниць купувати і собі подібну білизну, яка вже доступна на сайті City Chic.

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Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 15 Тра 2018 р. о 6:46 PDT

На сайті іншого білизняного бренду "Additionelle" Грем постала у вишуканій білій білизні з підтяжками. На двох знімках відверті образи моделі підкреслюють яскравий макіяж та мокре волосся. Увагу також привертають самі світлини, які, схоже, відретушували перед публікацією, оскільки Ешлі Грем ми часто звикли бачити з целюлітом та складками на тілі.