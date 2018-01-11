Ешлі Грем презентувала нову колекцію білизни для пишнотілих жінок: фото

Відома пишнотіла американська модель Ешлі Грем разом із брендом Addition Elle презентували спільну колекцію білизни сезону Spring 2018. Обличчям колекції стала сама Ешлі.

У лінійку "Основи щоденної сексуальності" від Ешля Грем увійшли не тільки бюстгальтери і нижня білизна, але і спокусливий одяг для дому в ніжних пастельних відтінках.

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Ешлі Грем

Кожна річ в колекції створена для того, щоб жінка відчувала себе і сексуально, і комфортно. Тому, Ешлі використовувала тільки високоякісні й натуральні матеріали.



​Ешлі Грем

"Я завжди говорила, що хороший бюстгальтер – це основа будь-якого гардеробу. Тільки якісна і відповідна нижня білизна дозволить дівчатам відчувати себе максимально впевнено. Я дуже рада, що ця колекція буде випущена незадовго до Дня святого Валентина і багато дівчат зможуть приємно здивувати свою другу половинку", – розповіла Ешлі.



​Ешлі Грем

Колекція надійде в продаж з 15 січня.



​Ешлі Грем