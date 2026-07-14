"Втягне у війну ще більше країн": Зеленський побоюється ескалації конфлікту з боку Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі невдачі на фронті російський диктатор Володимир Путін може піти на нову ескалацію війни. За його словами, Кремль здатен спробувати окупувати нові території, втягнути у конфлікт інші країни.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BFMTV.

Що сказав Зеленський про можливу ескалацію війни?

За словами глави держави, у разі відсутності перемоги Кремль може спробувати окупувати нові території та продовжити агресію проти інших народів.

Якщо Путін не переможе, він стане дуже небезпечним – і не лише для нас. Він спробує окупувати інші місця, інших людей і знову вбиватиме,

– наголосив Зеленський.

Президент також застеріг, що Росія може спробувати втягнути у війну ще більше країн, що створить додаткові ризики для міжнародної безпеки.

Водночас Зеленський підкреслив, що припинення вогню необхідне не лише Україні, а й самій Росії. На його думку, це дасть шанс не лише світові, а й російському суспільству та сім'ям, які втратили своїх рідних на війні.

Це має дати шанс світові, а передусім – його власному народу, усім сім'ям, які втратили своїх солдатів, синів і дочок. Саме він має думати про цих людей, а не я,

– заявив президент України.

Окремо глава держави наголосив, що Україна сьогодні фактично є щитом для всієї Європи перед російською агресією. За його словами, якщо війна здається далекою для Франції чи інших європейських країн, то це лише тому, що українські військові стримують наступ Росії.

Нагадаємо, попри заяви Кремля про відсутність намірів розпочинати Третю світову війну, Росія, ймовірно, готується до можливого протистояння з НАТО. Військовий аналітик Олександр Мусієнко вважає, що Москва розбудовує військову інфраструктуру біля кордону з Фінляндією та в Білорусі, а також розглядає різні сценарії перевірки єдності Альянсу – від провокацій до масштабних ударів. За його словами, кінцева мета Кремля – послабити Європу, підірвати підтримку України та домогтися нового розподілу сфер впливу.

Зазначимо, парламент Фінляндії ухвалив закон, який дозволяє імпорт, транспортування, постачання та володіння ядерною зброєю на території країни у разі потреб національної безпеки. Влада наголошує, що розміщувати ядерну зброю не планує, а рішення спрямоване на посилення оборони та повну інтеграцію механізмів ядерного стримування НАТО.