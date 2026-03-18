Очікуються сюрпризи, – Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба
- Міністр оборони Ізраїлю заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба внаслідок нічного удару в Тегерані.
- Ізраїль обіцяє ескалацію війни проти Ірану та "Хезболли", надаючи армії дозвіл на ліквідацію іранських високопосадовців.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба. Станом на зараз Тегеран не коментував інформацію про його загибель.
Зазначається, що Хатіб був знищений у Тегерані через нічний удар ізраїльської армії. Про це повідомляє The Times of Israel.
Які "сюрпризи" обіцяє Ізраїль?
Ісраель Кац наголосив, що інтенсивність ударів по Ірану зростає. За його словами, коаліція США та Ізраїлю перебуває "у розпалі вирішальної перемоги", а також "ніхто в Ірані не має імунітету".
Цього дня очікуються значні сюрпризи на всіх фронтах, які призведуть до ескалації війни, яку ми ведемо проти Ірану та "Хезболли" у Лівані,
– повідомив він під час оцінки ситуації з безпекою.
Посадовець додав, що разом із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу дав дозвіл військовим на ліквідацію інших високопосадовців Ірану без додаткового погодження.
У ЦАХАЛ також заявили про ліквідацію Хатіба. Там зауважили, що Есмаїл Хатіб відіграв значну роль під час нещодавніх протестів по всьому Ірану, включаючи арешти та вбивства протестувальників. Крім того, він керував терористичною діяльністю проти ізраїльтян та американців по всьому світу. Він діяв проти іранських громадян під час протестів Махси Аміні (2022 – 2023).
Ліквідація іранських посадовців: головне
1 березня Іран офіційно підтвердив смерть верховного лідера Алі Хаменеї. Він загинув унаслідок спільної операції Ізраїлю, США та інших союзників.
Крім того, Ізраїль оголосив про ліквідацію усіх високопоставлених керівників "терористичної осі" Ірану. Було знищено лідера терористичної організації "Хезболла" Хасана Насраллу, командира військового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа, начальника Генерального штабу хуситів Мухаммеда аль-Гамарі, а також низку високопосадовців іранського оборонного керівництва.
17 березня Іран підтвердив вбивство правої руки Хаменеї – Алі Ларіджані. Він загинув під час авіаудару по Тегерану у ніч на 16 березня. Також було ліквідовано командира іранських воєнізованих сил "Басидж" Голамреза Сулеймані.