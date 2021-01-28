Підтримка союзників НАТО: есмінець США USS Porter прямує до Чорного моря

Ракетний есмінець флоту США USS Porter прямує до Чорного моря. Він працюватиме з партнерами НАТО задля зміцнення безпеки на морі та в регіоні.

Джерело: 6 флот США

В дописі у твітері 6 флот США зазначив, що USS Porter почав перехід у Чорне море з метою здійснення операцій з морської безпеки у регіоні.

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Які функції американського есмінця

Кораблі флоту США та літаки регулярно проводять операції у Чорному морі задля підтримки наших союзників у НАТО і партнерів,

– мовиться у повідомленні.