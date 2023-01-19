Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги

Уряд Естонії вирішив надати Україні ще більше військової допомоги. Її сума становить 113 мільйонів євро.

У новий пакет естонської допомоги входить протитанкова зброя та боєприпаси. До речі, раніше Естонія також затвердила пакет військової допомоги ЗСУ.

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Чим Естонія ще допоможе Україні

Як стало відомо, до військової допомоги увійдуть гаубиці, боєприпаси, а також автомобілі підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів.

Естонія надасть нашій державі десятки 155 міліметрових і 122 міліметрових гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок для їх використання, понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav і більше тисячі одиниць боєприпасів до них.

Військова допомога Естонії Україні збільшиться до 370 мільйонів євро, оскільки нова допомога становить 113 мільйонів євро, що є найбільшим пакетом допомоги, наданим Естонією до цього часу.

Естонці знають зі своєї болючої історії, що відбувається, коли зло перемагає і велика країна поглинає малі. Якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу також опиниться під загрозою. Допомагаючи Україні захистити свою незалежність, ми захищаємо право всіх країн, в тому числі й Естонії, на свободу і демократію,

– заявила прем'єр-міністерка Кая Каллас.

Вона наголосила, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні. За словами Каллас, Україна сама звернулася до Естонії з проханням про цю допомогу, а також на необхідності цієї конкретної зброї наголошував Володимир Зеленський.

"Держава і народ України змогли дуже вміло використати нашу військову допомогу. Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, але Росія надіслала чіткий сигнал, що вона планує продовжувати свою загарбницьку війну. Тому вільний світ повинен продовжувати надавати збройну допомогу Україні і робити це ще швидше і в набагато більших масштабах, ніж раніше", – додала Каллас.

Президент Володимир Зеленський також подякував Естонії за найбільший пакет військової допомоги, включаючи гаубиці, гранатомети та боєприпаси.

"Естонський уряд на ділі продемонстрував свою щиру підтримку України у боротьбі з агресором. Ми це цінуємо. Це інвестиція в нашу спільну перемогу!" – зазначив Зеленський.

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