Щоб в інших не залишилось виправдань: Естонія віддає Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці

Нещодавно стало відомо, що Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги. Так, нашій державі передадуть усі 155-міліметрові гаубиці.

Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск. За його словами, у такий спосіб вони хочуть показати приклад іншим країнам, щоб у них не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати зброю Україні.

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Естонія віддає Україні всі свої гаубиці

Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні,

– заявив Кууск.

Що передасть Естонія Україні:

десятки гаубиць калібру 155 міліметрів FH-70 та 122-міліметрові D-30,

тисячі артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів,

сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами,

засоби підтримки артилерійських підрозділів.



Характеристика гранатомета "Карл-Густаф" / "Територіальна оборона ЗСУ"

Окрім цього, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовцям ЗСУ.

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