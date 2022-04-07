Естонія повністю припинить імпорт російського газу до кінця року

Влада Естонії вирішила до кінця 2022 року відмовитися від закупівлі російського газу. Натомість країна буде використовувати скраплений шах з плавучого термінала.

В четвер, 7 квітня, Естонія та Фінляндія домовилися спільно орендувати плавучий СПГ-термінал, який зможе причалювати в обох країнах. Це гарантуватиме поставки газу в обидві країни, та зменшить їх залежність від російського газу. Його мають доставити у Фінську затоку восени.

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Вже після цього прем'єрміністерка Естонії Кая Каллас заявила, що до кінця року її країна відмовиться від імпорту російського газу.

"Ми повинні припинити купувати газ у режиму Путіна якомога швидше, оскільки вони використовують дохід від його продажу для фінансування своєї війни проти України", – заявила Кая Каллас.

Окрім того, в Палдіскі буде створено об'єкт для зберігання скрапленого газу. При цьому Естонія вимагатиме, щоб газ, який там зберігатиметься, не мав російського походження.

Варто зауважити, що раніше міністерство енергетики Литви повідомило про відмову від російського газу. Тепер потреби країни задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді.

Також Латвія, Литва та Естонія більше з 1 квітня не будуть імпортувати російський природний газ.