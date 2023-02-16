Естонія пропонує ЄС виділити 4 мільярди на боєприпаси для України, – Bloomberg

Естонія пропонує членам виділити 4 мільярди для спільної закупівлі 1 мільйона боєприпасів для української армії. Таллінн наполягає на тому, що це необхідно для відбиття російського наступу та контрнаступу ЗСУ.

Причина збільшення підтримки аргументована просто – за один день війни Росія використовує стільки снарядів, скільки Європа може виготовити за 1 місяць. Тому ЄС повинен терміново збільшувати свій потенціал, аби допомогти Україні протистояти ворогу.

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Ціна зволікання надто висока

Ми повинні докласти надзвичайних зусиль для швидкого прийняття рішень і реалізації ініціативи, якнайшвидше, вже у 2023 році. Ціна будь-якого зволікання дуже висока і щодня зростає,

– йдеться в документі, який Естонія надіслала членам ЄС.

План, який пропонує Естонія, дозволить Європі протягом наступних 6 місяців у 7 разів збільшити обсяги виробництва снарядів і ЄС зможе виготовити 1 мільйон боєприпасів. Додаткові 4 мільярди євро, як варіант, пропонують виділити з Європейського фонду миру, який використовують для відшкодування країнам Європи коштів за надану Україні зброю та техніку.

В Естонії констатували, що Україна за місяць використовує від 60 до 210 тисяч снарядів, водночас Європа за цей період може виготовляти тільки 25 тисяч боєприпасів. А Росія тим часом використовує до 60 тисяч снарядів на день.

Запаси союзників України зменшуються, тому питання збільшення обсягів виробництва стало критичним для Євросоюзу. Однак країни Європи налаштовані на це і переконані, що збільшення замовлень в оборонної промисловості призведе до збільшення пропозиції й розвитку цієї галузі. Зокрема в Естонії переконані, що таким чином Європа зможе й відновити власні запаси в доволі короткі терміни.

Європарламент схвалив важливу резолюцію

16 лютого Європарламент схвалив резолюцію щодо військової допомоги нашій країні. Євродепутати закликали ЄС серйозно розглянути постачання в Україну відповідних винищувачів, гелікоптерів, ракетних систем, а також суттєве збільшення поставок боєприпасів.

Резолюція не є юридично зобов'язуючим документом, а висловленням політичної волі. У документі також закликають ЄС ввести 10 пакет санкцій проти Росії, подбати про більшу ефективність вже запроваджених санкцій і блокування лазівок, які дозволяють обходити їх та розробити механізми конфіскації заморожених російських активів на користь України.