Естонія анонсувала гуманітарну допомогу Україні на 1 мільйон євро

Естонія виділить Україні 1 мільйон євро підтримки. Їх спрямовують на те, аби "допомогти впоратися з гуманітарною кризою".
Ці гроші надійдуть вже у 2021 році. Відповідне повідомлення з'явилося у твітері естонського Міністерства закордонних справ.
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"В останні роки майже третина гуманітарної допомоги Естонії була спрямована на Україну. Ми продовжимо її підтримувати й допомагати тим, хто потребує", – мовиться у заяві.
Раніше президентка Естонії підкреслила, що світ повинен стежити за безпековою ситуацією в Україні. Мовляв, не можна забувати, що Росія стягнула війська до кордонів.
Україну відвідала прем'єр-міністерка Естонії
- 18 травня очільниця естонського уряду Кая Каллас приїхала в Україну. Вона, зокрема, відвідала лінію розмежування на Сході.
- Чиновниця поїхала на КПВВ у Станиці Луганській. Її супроводжував міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков.
- У Києві Каллас зустрілася з президентом Зеленським. Вона запевнила його, що "Україна завжди в серці естонського народу".
- Політики підписали заяву щодо напрямів співпраці. Мовиться, зокрема, про готовність Естонії підтримати вступ України до ЄС.