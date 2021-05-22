Естонія анонсувала гуманітарну допомогу Україні на 1 мільйон євро

Естонія виділить Україні 1 мільйон євро підтримки. Їх спрямовують на те, аби "допомогти впоратися з гуманітарною кризою".

Ці гроші надійдуть вже у 2021 році. Відповідне повідомлення з'явилося у твітері естонського Міністерства закордонних справ.

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"В останні роки майже третина гуманітарної допомоги Естонії була спрямована на Україну. Ми продовжимо її підтримувати й допомагати тим, хто потребує", – мовиться у заяві.

Раніше президентка Естонії підкреслила, що світ повинен стежити за безпековою ситуацією в Україні. Мовляв, не можна забувати, що Росія стягнула війська до кордонів.

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