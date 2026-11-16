Україна відреагувала на рішення Естонії закрити всі пункти пропуску з Росією

Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Україна підтримала це рішення після спроби диверсії на естонському оборонному підприємстві Threod Systems, яке виготовляє безпілотники.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Чому Естонія закриває кордон із Росією?

Сибіга наголосив, що Україна повністю солідарна з Естонією через спробу підпалу оборонної компанії. Напади на європейські підприємства оборонної промисловості демонструють, наскільки далеко Росія готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи та перешкодити військовій підтримці України.

Глава українського МЗС також похвалив естонські служби безпеки за оперативну та ефективну реакцію. Він закликав до скоординованих дій для протидії російським диверсіям, посилення тиску на Москву та притягнення винних до відповідальності.

Глава відомства закликав міжнародних партнерів до рішучої відсічі та притягнення РФ до повної відповідальності за скоєні диверсії.

Кожен такий напад повинен мати реальні наслідки для агресора. Рішення Естонії закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня є чітким сигналом про те, що ворожі дії мають конкретні наслідки. Ми вітаємо цей рішучий крок, спрямований на зміцнення безпеки Естонії,

– підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, раніше Естонія повідомила про спробу диверсії на підприємстві Threod Systems, яке виготовляє безпілотники. Про закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Росією з початку грудня 15 листопада повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Причиною стала спроба диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems.

Інцидент стався 14 листопада. Підозрювані намагалися проникнути на територію компанії, яка виробляє розвідувальні та ударні безпілотники, розбити вікна будівлі та використати легкозаймисті речовини, щоб спричинити пожежу й вибух.