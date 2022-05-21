Росія блокує українські порти, щоб завдати удару по економіці України
Відповідну заяву озвучив колишній командувач Силам Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас. Він заявив, що Росія повинна зняти блокаду з українських морських портів.
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За словами євродепутата, Росія блокує українські порти, щоб завдати удару по економіці України. Ріго Террас пояснив, що у такий спосіб Кремль намагається змусити Україну вступити в переговори та погодитися бодай на якісь вимоги Росії.
Можливо, Путін сподівається, що якщо в інших регіонах світу буде досить великий дефіцит продовольства, інші країни також почнуть тиснути на Україну, вимагаючи поступитися Росією. Принаймні, ймовірно, саме цього хоче досягти Путін,
– заявив політик.
Ріго Террас вважає, що введення кораблів НАТО та кораблів інших країн Європи в Чорне море для розблокування українських портів та забезпечення судноплавства стало б потужним стримуючим фактором.
Він висловив сумнів, що Росія наважиться атакувати кораблі НАТО, які супроводжують цивільні судна, "адже це призведе до прямого зіткнення з НАТО".
На думку екскомандувача Силам Оборони Естонії, Росія на тлі проблем у війні з Україною не може конкурувати з НАТО.
На жаль, я практично переконаний, що НАТО не пошле своїх кораблів, побоюючись ескалації, але я впевнений, що Росія не посміє атакувати кораблі НАТО. Останнє чого хоче Путін – це пряме втручання іншої держави чи Альянсу,
– резюмував Ріго Террас.
Росія створює продовольчу кризу у світі
- Україна залишається одним з найбільших експортерів продовольства й завдяки цьому отримує великі надходження до своєї економіки.
- Росія, яка окупувала частину Запорізької області, позбавила Україну виходу до Азовського моря. Також росіяни блокують українські порти в Чорному морі та завдали важки ударів по паливній інфраструктурі.
- Через це виникли проблеми з експортом української продукції, що створює продовольчу кризу у світі. Тільки в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна. Загалом Україна не може вивезти 90 мільйонів тонн зернових. Також Росія краде українське зерно.
- На цьому тлі у Держдепартаменті США закликали світ домогтися від Росії створення коридорів для експорту продовольства з України. У Канаді навіть готові надати свої кораблі, щоб Україна відновила експорт зерна.
- У МЗС України повідомили, що вдалося налагодити два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольства до країн Африки.
- Додамо, що 19 травня Європейський парламент підтримав тимчасове скасування мит на імпорт українських товарів до ЄС. Спрощений режим торгівлі діятиме протягом одного року.
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