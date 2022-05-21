Россия блокирует украинские порты, чтобы нанести удар по экономике Украины

Соответствующее заявление озвучил бывший командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента генерал-лейтенант Риго Террас. Он заявил, что Россия должна снять блокаду с украинских морских портов.

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По словам евродепутата, Россия блокирует украинские порты, чтобы нанести удар по экономике Украины. Риго Террас пояснил, что таким образом Кремль пытается заставить Украину вступить в переговоры и согласиться хотя бы на требования России.

Возможно, Путин надеется, что если в других регионах мира будет достаточно большой дефицит продовольствия, другие страны также начнут давить на Украину, требуя уступить Россию. По крайней мере, вероятно, именно этого хочет добиться Путин,

– заявил политик.

Риго Террас считает, что введение кораблей НАТО и кораблей других стран Европы в Черное море для разблокирования украинских портов и обеспечения судоходства стало бы мощным сдерживающим фактором.

Он выразил сомнение, что Россия решится атаковать корабли НАТО, сопровождающие гражданские суда, "ведь это приведет к прямому столкновению с НАТО".

По мнению экскомандующего Силам Обороны Эстонии, Россия на фоне проблем в войне с Украиной не может конкурировать с НАТО.

К сожалению, я практически убежден, что НАТО не пошлет своих кораблей, опасаясь эскалации, но я уверен, что Россия не посмеет атаковать корабли НАТО. Последнее чего хочет Путин – это прямое вмешательство другого государства или Альянса,

– резюмировал Риго Террас.

Россия создает продовольственный кризис в мире

Украина остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия и благодаря этому получает большие поступления в свою экономику.

Россия, оккупировавшая часть Запорожской области, лишила Украину выхода к Азовскому морю. Также россияне блокируют украинские порты в Черном море и нанесли тяжелые удары по топливной инфраструктуре.

Поэтому возникли проблемы с экспортом украинской продукции, что создает продовольственный кризис в мире. Только в порту Одессы заблокировано 25 миллионов тонн зерна. В целом Украина не может вывезти 90 миллионов тонн зерновых. Также Россия ворует украинское зерно.

На этом фоне в Госдепартаменте США призвали мир добиться от России создания коридоров для экспорта продовольствия из Украины. В Канаде даже готовы предоставить свои корабли , чтобы Украина возобновила экспорт зерна.

В МИД Украины сообщили, что удалось наладить два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия в страны Африки.

Добавим, что 19 мая Европейский парламент поддержал временную отмену пошлин на импорт украинских товаров в ЕС. Упрощенный режим торговли будет действовать в течение одного года.

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