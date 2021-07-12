Естонський посол у аеропорту Варшави не хотів вдягнути маску: літак полетів без нього

Хейті Мяємеєса в аеропорту Варшави не пустили на літак в Нур-Султан, столицю Казахстану. Це сталось тому, що він не хотів надягнути маску.

Інцидент трапився у в ніч на 12 липня. Через порушення працівники аеропорту викликали поліцію.

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Посол Естонії не захотів вдягати маску

Посол Естонії в Казахстані Хейті Мяємеєс мав сісти на літак у аеропорту імені Фредеріка Шопена у Варшаві. Проте за кілька хвилин до півночі трапився інцидент.

Керівники компанії, яка обслуговує літаки в аеропорту, відмовились пропустити чоловіка на борт. Причина відмови – чоловік не хотів одягати маску.

Ба більше, він був агресивний. Тому працівники викликали службу охорони аеропорту.

Літак полетів без Хейті Мяємеєса

Чоловіка вивели з зони паспортного контролю та передали поліції. За кілька хвилин він заспокоївся – одягнув маску та показав поліції свій дипломатичний паспорт. Після цього вийшов з приміщення аеропорту, так і не полетівши в Казахстан.

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