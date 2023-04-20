Ховались в шафі від обстрілів: з палаючої Авдіївки вивезли 2 сім'ї з дітьми
Джерело:Ювенальна поліція
Спецекіпаж "Білий янгол" вивіз з Авдіївки дві сім'ї з дітьми. Від російських обстрілів малеча ховалась в шафі.
Евакуаційний екіпаж розшукав дві родини, в яких є діти, та вмовив їх евакуюватися.
До речі Зеленський в Авдіївці був лише за 4 кілометри від лінії фронту, – OSINT-аналітики
Зокрема, врятувати вдалось 5-річного Костянтина. У своєму віці хлопчик вже добре знає, що треба робити, коли вибухають снаряди. Під час обстрілів дитина ховалася в шафі. Маленький Костик найбільше переживав, що тато залишається вдома. Казав, що не може засинати без тата.
Однак тепер дитина в безпеці. Крім того, врятували його маму, та 16-річного Сашка з його матусею.
Евакуація дітей з Авдіївки / Фото "Білий янгол":
Як вивозили дітей: відео
Порятунок родини з Нью-Йорка
Нещодавно "Білі Янголи" також евакуювали з Нью-Йорка багатодітну родину. Зокрема, матір та всіх її дітей: 19-річну Валентину, 14-річну Віку, близнючок Поліну та Ангеліну, яким по 5 років, чотирирічну Альону та найменшого – трирічного Богданчика. Влада підготувала для родини житло в Черкаській області.
Раніше "Білі янголи" вивезли з Авдіївки ще одну сім'ю. Двох діток, їхніх батьків та бабусю вмовляли виїхати аж пів року