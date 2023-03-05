Через обстріли евакуація з Бахмута сповільнилася до мінімуму, – CNN

Поблизу Бахмута уже тривалий час ведуться найзапекліші бої. Попри це, там досі перебувають цивільні, яких евакуйовують ледь не щодня.

Однак, на жаль, на початку березня евакуація з міста сповільнилася до мінімуму. Про це розповів заступника мера Бахмута Олександр Марченко.

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Заважають активні бойові дії

Він заявив, що під час піку евакуаційних заходів місто покидали до 600 українців. Наразі ця кількість впала і становить від п’яти до десяти людей, яких щодня вивозять з Бахмута. Зумовлено це активними бойовими діями.

Противник руйнує все вщент, б’є по багатоповерхових будинках, житловому сектору. Є авіанальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ворог б’є по місту з усього, що може. Ми туди ніяк не потрапимо,

– сказав Олександр Марченко.

Деякі люди самі хочуть залишитися

Також заступник мера Бахмута повідомив, що наразі у місті перебувають близько 4–4,5 тисяч українців. І це люди, яких важко вмовити покинути свої домівки, адже більшість з них боїться, що "їм нікуди піти і нема з чим піти".

Тож наразі для мешканців Бахмуту працюють пункти обігріву. Також у місті залишилися четверо медичних працівників.

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