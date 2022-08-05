На блокпосту у Василівці понад 1 200 авто: поза чергою окупанти пропускають за великі хабарі

Українців неодноразово закликали виїжджати з тимчасово окупованих територій. Це зробити не так легко, але людям варто наважитись, щоб зберегти життя.

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі Іван Федоров у ефірі національного телемарафону розповів, що евакуація – це нагальна тема. Люди, які не згодні жити в окупації, хочуть виїхати, інформує 24 канал.

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Є одне сполучення – це Василівка, через яке виїжджають Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області. Бували періоди, коли окупанти по 2 тижні повністю перекривали людям проїзд. Наразі він є, але черга більш ніж 1200 машин,

– сказав Федоров.

Та окупанти продовжують чинити безчинства. Вони ділять чергу ще на три. Федоров розповів, що перша – це платна. Беруть хабарі за те, щоб випускати без черги. Ці люди стоять від однієї до двох ночей.

Другу чергу зробили так звану пільгову. Вона для старших, людей з обмеженими можливостями, дітей. Ця черга стоїть від 3 до 5 днів. Люди ночують в машинах у Василівці. А інші просто чекають і можуть так ночувати й 7 днів. Тому евакуація – це перша проблема.

Що відбувається у Мелітополі

Іван Федоров повідомляв, що російські окупанти готуються провести у Мелітополі так званий "референдум". Для того, щоб нібито проголосувати навіть не потрібно буде виходити з дому – колаборанти самі прийдуть до кожного у квартиру.

Також, як і повсюду на окупованих територіях, у Мелітополі неспокійно. В окупованому місті 31 липня пролунав сильний вибух. Місцеві чули його у різних куточках міста та навколишніх селах. Вибух стався на аеродромі Мелітополя, який окупанти використовують як командний пункт та базу для літаків й гелікоптерів. ЗСУ вже не раз били по ньому.

Крім того, мер розповідав, що кожного дня біля Мелітополя та безпосередньо через місто проходять три – чотири колони ворожої техніки. Зокрема, 28 липня там помітили специфічну техніку – останню модифікацію Бук-М2.

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