Евакуація буде обов'язково, – Верещук просить людей активніше збиратись у Бердянську

Українська влада намагається з усіх сил організувати евакуацію людей з тимчасово окупованих територій України. Над цим посилено працюють кожного дня.

Про чергову евакуацію на сьогодні, 4 травня повідомила віцепрем'єр-міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Людей мають евакуювати з Бердянська на Запоріжжі.

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Де саме відбудеться евакуація

За словами Верещук, людям треба зібратися на Луначарському кільці, що розташоване біля Бердянська.

Дуже прошу скоріше збиратися на точку евакуації. Евакуація обов'язково буде,

– закликала Ірина Верещук.

Що відбувається у Бердянську

Портове місто на Запоріжжі тимчасово окупували російські загарбники. Над людьми чинять терор. Адже там, де територію України окупували росіяни, вони ходять до людей й шукають активістів, громадських діячів, мерів та учасників АТО/ООС. Їх беруть у полон, щоб знущатись.

Втім, у Бердянську активно діє спротив людей, які чинять партизанські дії проти російських загарбників. Раніше повідомляли, що в Мелітополі на Запоріжжі саме партизани вбили 70 окупантів. Тепер же у Бердянську місцеві повідомляли про постріли неподалік порту. В Запорізькі ОВА запевнили: це може бути спротив людей.

Водночас росіяни продовжуть "вражати" своїми діями та контингентом колаборантів і зрадників України, яких вони ставлять на високі посади в тимчасово окупованих містах. Наприклад, у Бердянську прибиральниця очолила місцевий РАЦС.

Евакуація українців з тимчасово окупованих територій

Як повідомляла Ірина Верещук, одним з найважчих напрямків є евакуація з Маріуполя, зокрема, з заводу "Азовсталь". Також складно пробити евакуаційний коридор для людей з Херсонської області. Регіон фактично заблокували російські окупанти.

На "Азовсталі" ховаються, за даними міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, ще понад 200 людей. Всього у місті залишається досі понад 100 тисяч мешканців. Вони також хочуть евакуюватися, але росіяни всіляко цьому заважають.

Натомість 3 травня до Запоріжжя таки прибули ті, кого вдалось евакуювати з "Азовсталі". На жаль, прибули не всі автобуси. Лише 3 з 14 домовлених. Решту російські загарбники вирішили залишити у фільтраційних таборах. Скільки триватиме цей процес – невідомо.

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