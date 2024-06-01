"Виводять мобілізованих, строковиків": ГУР перехопило розмову росіян про "евакуацію" з Бєлгорода

Окупанти нібито проводять евакуацію з території Бєлгородської області. Чергову розмову росіян перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, у перехопленні чоловік і жінка обговорюють нібито виведення людей з Бєлгорода. Йдеться не лише про військових, а й про місцевих жителів.

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"Евакуація" з Бєлгородської області

І мобілізованих, і строковиків, і контрактів, і найближчих, хто там живе поряд, де не можуть відбити. Виводять людей,

– зазначила росіянка.

Також додала, що "щось буде".

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Перехоплена розмова щодо проведення евакуації з Бєлгородської області: дивіться відео

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