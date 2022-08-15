У Донецькій ОВА назвали кількість громадян, які досі залишаються в області

У Донецькій області триває обов'язкова евакуація населення. Людям під супроводом від власного дому до майбутнього місця перебування допомагають виїжджати.

Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко. Вона додала, що тільки у межах обов'язкової евакуації виїхало близько 6 тисяч людей.

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Крім того, люди самостійно виїжджають до інших областей України. Тому, на думку Ігнатченко, можна говорити, що евакуація триває.

Звичайно є куди пришвидшуватися, оскільки розуміємо, що ще 340 – 350 тисяч населення перебуває на території області, а це таки багато,

– зауважила речниця Донецької ОВА.

За її словами, варто розуміти, що воєнна ситуація має тенденцію до загострення. Ігнатченко назвала 2 визначальні фактори, які мають спонукати людей до більш активних дій – загострення воєнної ситуації та майбутній опалювальний сезон.

Ігнатченко додала, що влада на обласному та державному рівнях готова всіляко сприяти евакуації та надавати усі можливості для громадян.

Ігнатченко про темпи евакуації з Донецької області: дивіться відео

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