У Донецькій ОВА назвали кількість громадян, які досі залишаються в області
У Донецькій області триває обов'язкова евакуація населення. Людям під супроводом від власного дому до майбутнього місця перебування допомагають виїжджати.
Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко. Вона додала, що тільки у межах обов'язкової евакуації виїхало близько 6 тисяч людей.
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Скільки людей досі перебувають на Донеччині
Крім того, люди самостійно виїжджають до інших областей України. Тому, на думку Ігнатченко, можна говорити, що евакуація триває.
Звичайно є куди пришвидшуватися, оскільки розуміємо, що ще 340 – 350 тисяч населення перебуває на території області, а це таки багато,
– зауважила речниця Донецької ОВА.
За її словами, варто розуміти, що воєнна ситуація має тенденцію до загострення. Ігнатченко назвала 2 визначальні фактори, які мають спонукати людей до більш активних дій – загострення воєнної ситуації та майбутній опалювальний сезон.
Ігнатченко додала, що влада на обласному та державному рівнях готова всіляко сприяти евакуації та надавати усі можливості для громадян.
Ігнатченко про темпи евакуації з Донецької області: дивіться відео
Що відомо про евакуацію українців
- Жителів Херсонщини закликали виїжджати з області. Особливо це стосується жінок з дітьми. Причиною евакуації є майбутня "важка зима". Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
- На Харківщині проводять евакуацію з тимчасово окупованих росіянами територій, однак про загальну поки не мовиться. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що один раз на тиждень вивозять приблизно тисячу людей.
- Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області виїжджають через Василівку, хоча до цього окупанти могли по два тижні не давати людям проїхати. Однак наразі проїзд є, але там утворилися величезні черги.
- Крім того, у Рівненській ОВА розробили й затвердили план евакуації цивільного населення на випадок вторгнення ворога з боку білорусі. Там заявили, що у територіальних громадах вже створено евакуаційні пункти, а насамперед людей вивозитимуть зі Сарненського та Вараського районів області.